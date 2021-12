Dopo la sconfitta rimediata in trasferta contro la Juve Stabia (3-2), il Taranto si prepara ad affrontare l’ACR Messina nel diciassettesimo turno del Girone C di Serie C. Taranto-ACR Messina si prospetta un match cruciale per entrambe le compagini, che sono alla ricerca di punti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. In caso di vittoria infatti, i padroni di casa consoliderebbero la nona posizione in classifica e vedrebbero sempre più vicina la ‘quota salvezza’. La squadra in trasferta invece ha bisogno di un risultato positivo dopo un periodo complicato. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Taranto-ACR Messina, streaming e diretta TV in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match.

Taranto-ACR Messina, streaming e diretta TV in chiaro Antenna Sud? Dove vedere il match

Taranto-ACR Messina, match valido per il diciassettesimo turno di campionato, si giocherà allo Stadio Iacovone di Taranto a partire dalle ore 17.30 di Domenica 5 Dicembre 2021. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022. Per poter godere delle emozioni del match Taranto-ACR Messina quindi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Per questo match quindi non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud. Leggi anche: Telecronisti Serie A, 16.a giornata: il palinsesto di Sky e DAZN , match valido per il diciassettesimo turno di campionato, si giocherà alloa partire dalle ore 17.30 di Domenica 5 Dicembre 2021. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su, piattaforma che ha acquisito i diritti della Serie C per la stagione 2021/2022. Per poter godere delle emozioni del match Taranto-ACR Messina quindi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. Per questo match quindi non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Antenna Sud.