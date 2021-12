Vidal sulla neve a bordo del Pandino. Amore a quattro ruote

Nella giornata di ieri, un’abbondante nevicata è caduta in gran parte d’Italia, soprattutto al nord e Arturo Vidal ha sorpreso tutti insieme al suo Pandino.

La neve giunta per le strade del comasco ha dato modo al calciatore cileno di provare la tenuta del suo infallibile Pandino: “Il mio regalone non fallisce”, ha documentato sui social il centrocampista dell’Inter.

Vidal non ha avuto il timore di sfidare la nevicata del nord Italia, presente anche nell’area di Milano.

Dal suo profilo kingarturo23oficial, il giocatore ha postato delle Instagram Stories divertenti: “El bandita y mis perritos esperándome!!! 😜🙏🏽 Llegando a casita port fin!!! 🙏🏽😘👍🏽💚”, che tradotto in italiano diventa: “La Pandina e i miei cani mi aspettano!!! 😜🙏🏽 Arrivo a casa alla fine!!! 🙏🏽😘👍🏽💚”.

“Buenos días!!! 😜👍🏽🙏🏽”, “Buongiorno”, ha documentato alle 11:10, dalla sua splendida villa con piscina imbiancata. In seguito si è diretto nei pressi del Lago di Como:“No falla mi regalón💚💚”, “Il mio regalo non fallisce💚💚”.

Vidal e il Pandino, un amore a quattro ruote

Un vero amore quello tra Vidal e la sua Panda color verde acqua.

E ancora con un post ha certificato: “El Pandita no falla!!!🚙💚🙏🏽 dejando huellas por donde pasa!!!👑💚🙏🏽👍🏽 con mi mamácita @niaisazaoficial ❤️❤️”, “La piccola Panda non fallisce!!!🚙💚🙏🏽 , lascia impronte ovunque vada!!!👑💚🙏🏽👍🏽 con lamia piccola @niaisazaoficial ❤️❤️”.

La Panda, acquistata con molta felicità, è molto importante per Arturo Vidal, anche perché è uno dei mezzi rimastogli a disposizione. Poco più di dieci giorni fa, è trapelata la notizia in merito al furto da lui subito il 7 novembre scorso. La sera del Derby di Milano, finito 1-1, mentre il calciatore era in campo, dei ladri si sono introdotti nella sua abitazione, alle porte di Como. La casa è stata messa a soqquadro e i malviventi hanno svaligiato gioielli e auto da 400mila euro (precisamente un fuoristrada della Mercedes, un Brabus Amg G700 nera). Tra le altre super macchine presenti nel cortile, la Panda è riuscita a salvarsi! Il bottino portato via è stato ingente, ma fortunatamente Arturo può contare e fare pieno affidamento sul Pandino.