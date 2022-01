Abraham, incidente con la Porsche nei pressi di Euroma2

Non è iniziato al meglio il 2022 di Tammy Abraham, che mentre si recava a Trigoria, in prossimità del centro commerciale Euroma2, a pochi metri dal suo appartamento, ha tamponato con la sua Porsche Cayenne, un’utilitaria guidata da una signora.

Fortunatamente non è accaduto niente di grave. Il sinistro si è risolto senza nessuna conseguenza e con una constatazione amichevole. La punta inglese è scesa dalla sua macchina per assicurarsi delle condizioni della donna e spiegare la dinamica dell’incidente. L’intervento dei vigili non è stato necessario e dopo essersi sincerato della situazione Abraham è andato a Trigoria e si è allenato regolarmente con il resto dei compagni.

Tammy Abraham si è quindi lasciato alle spalle lo spiacevole episodio, pronto a ripartire con la sua Roma. Giovedì 6 gennaio infatti, ci sarà la trasferta importante di San Siro contro il Milan, che segnerà la ripresa del campionato italiano di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria dopo il pareggio ottenuto con la Sampdoria lo scorso dicembre, nell’ultima partita prima della sosta natalizia. Proprio in quella partita, Abraham era stato costretto ad uscire anzitempo per infortunio. Il giocatore ha completamente recuperato e in questi giorni sta effettuando senza problemi la preparazione.

Tammy Abraham multato in Inghilterra

Solo qualche settimana fa era arrivata la notizia dal Regno Unito della condanna di Abraham a pagare 826 sterline (980 euro), dopo aver guidato, un anno fa, la sua Lamborghini nera a 47 miglia orarie dove il limite era di venti. In quel caso gli erano stati tolti anche i punti dalla patente. Precisamente 6.

Il ragazzo inglese non è nuovo quindi a vicende automobilistiche spiacevoli. L’ex calciatore del Tottenham era stato pizzicato da un autovelox, in località Putney. I fatti risalgono allo scorso aprile, quando l’attaccante vestiva la maglia del Chelsea e si trovava a Londra.