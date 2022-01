“Gran vittoria. Prima non sentivo che potevamo buttare via solo noi il campionato, ora non è così”

L’Inter di Inzaghi vince e convince. La partita contro la Lazio di questa sera era molto insidiosa e i neroazzurri non hanno mancato l’appuntamento con la vittoria. Dopo circa 20 giorni di inattività, la squadra neroazzurra ha mostrato di non soffrire il momentaneo sorpasso del Milan. I cugini erano a +2 rispetto all’Inter, con due partite in più. E, il posticipo con la Lazio porta 3 punti. L’analisi di Inzaghi a fine partita sottolinea quanto la squadra sia in piena fiducia “Il contributo di tutti per me è un orgoglio, Gagliardini è stato uno dei migliori oggi”.

L’analisi di Inzaghi, però, ha abbracciato anche altri temi: “Lautaro ha fatto una grande partita con Sanchez. Poi avevo la fortuna di avere Dzeko e Correa che sono entrati molto bene. Avevo la necessità di entrare nel migliore dei modi; i ragazzi sono stati bravissimi in una partita non semplice” e ha chiuso parlando dell’Inter vista da tutti come favorita “Il 20 ottobre lo sentivo molto meno, ora si sente dire più facilmente e il merito è dei ragazzi che hanno vinto otto partite di fila. Prima non sentivo che potevamo buttare via solo noi il campionato, ora non è così. Per noi questo è uno stimolo per continuare”.