Squalifica scampata, solo multa per Bonucci

Pericolo scampato per Leonardo Bonucci. Dopo il bruttissimo gesto del difensore della Juventus di ieri sera ai danni di un dirigente dell’Inter, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo: multa di 10 mila euro. Per Bonucci multa e pericolo squalifica scampato. La decisione del Giudice Sportivo è stata motivata così: “Ammenda di 10mila euro per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”.

Per l’Inter anche, oltre al danno dell’aggressione subita da Cristiano Mozzillo, anche la beffa: 5 mila euro di multa. La motivazione? Uomo non in distinta “per avere omesso di impedire l’ingresso nel recinto di gioco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”. Essendo arrivata per Bonucci multa e tirata d’orecchie dalla società, il rischio prova tv sembra essere scampato. La situazione, però, è stata molto contestata sui sociale, con i tifosi neroazzurri – e non solo – che chiedevano una squalifica pesante per Bonucci. La multa di 10 mila euro è parsa come una scelta troppo leggera nei confronti di un gesto violento, in diretta nazionale.