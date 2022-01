La scena di Bonucci che aggredisce Cristiano Mozzillo in diretta televisiva non è passata inosservata. Secondo Il Tempo le parole del difensore nei confronti del dirigente dell’Inter sono state altrettanto gravi. Nei confronti di Bonucci striscione durissimo da parte della tifoseria neroazzurra che lo “invita” a fare l’uomo. Nel frattempo il Giudice Sportivo si è espresso e ha condannato il difensore a pagare 10 mila euro di multa per “essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”

La polemica, però, non si placa. Nei confronti di Bonucci striscione molto duro degli ultras dell’Inter “Bonucci se vuoi fare il malandrino.. Ti aspettiamo al bar vile cretino“. Fra Bonucci e la tifoseria neroazzurra non corre buon sangue e sicuramente questo evento non ha migliorato le cose. Il difensore classe 1987 ha vestito la casacca dell’Inter primavera e ha anche esordito in Serie A il 14 maggio 2006 con Mancini che lo fece entrare al posto di Solari. Dopo i prestiti a Treviso e Pisa è passato al Genoa nell’affare Thiago Motta-Milito prima di trasferirsi al Bari e in seguito alla Juventus.

Bonucci questa sera salterà la sfida con l’Udinese per un risentimento muscolare.