Operazione riuscita per Chiesa: le date sul rientro

La Juventus strappa un punto a San Siro contro il Milan portando a casa uno 0-0 che sa di altri tempi. Partita con scarsissime emozioni e pochi tiri verso lo specchio, entrambe le squadre sembrano averso perso brillantezza e gli infortuni dei giocatori chiave ne sono una delle motivazioni. Ibra è uscito al 20′ per infortunio (Kessiè ancora impegnato in Coppa d’Africa e Bennacer rientrato in giornata) per il Milan mentre ai bianconeri è mancato Chiesa. Per Chiesa operazione riuscita, nel frattempo, a Innsbruck.

Infortunatosi il 9 gennaio contro la Roma, è stato operato oggi per la ricostruzione del legato anteriore del ginocchio sinistro, Chiesa ha ufficialmente concluso la sua stagione. Attraverso una nota, il club bianconero commenta così: “Federico Chiesa questo pomeriggio è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 7 mesi“.

Per Chiesa operazione andata benissimo e stagione ufficialmente chiusa: i 7 mesi di assenza lo vedranno mancare in tutta la parte finale della stagione e verosimilmente tornerà i primi di settembre in campo.