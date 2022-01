Giroud: “In coppia con Ibra sì, ma con equilibrio nel gioco”

Al termine della sfida Milan-Roma, vinta 3-1 dai padroni di casa, Olivier Giroud, si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare la gara.

Olivier Giroud, uno dei protagonisti dell’incontro grazie al gol al 59′, ha speso buone parole per la sua squadra, descrivendo il suo stato fisico attuale rispetto a quello di qualche mese fa: “Abbiamo cominciato la partita molto bene con determinazione e un buon pressing. Quindi è stato più facile dopo fare bene tutti insieme. Personalmente sono felice di aver fatto gol, ma soprattutto di aver giocato senza dolore. Ero un po’ infortunato, nei primi mesi non è andata al meglio per me. Adesso spero di fare più partite per aiutare la squadra“.

Lo scorso 2 settembre infatti, l’attaccante francese era stato trovato positivo al Covid, ma dopo otto giorni, è riuscito ad uscirne. Tuttavia, al suo ritorno, ha dovuto ritrovare la condizione migliore ed è stato alternato molto spesso a Zlatan Ibrahimović, altro grande campione e pezzo importante del Milan.

Proprio su questo tema, è intervenuto su richiesta del giornalista dell’emittente televisiva sportiva.

Olivier Giroud in coppia di gioco con Ibrahimović? Le parole del francese

Sulla possibilità di scendere in campo con Ibrahimović: “Non sono sorpreso da questa domanda. No certo, mi piace giocare con lui. Penso che siamo stati poco insieme sul campo perché lui era infortunato e anche io. Dipende dalla partita. Se abbiamo bisogno due punte e di fare gol, nella partita nel secondo tempo come abbiamo fatto contro il Napoli, invece non siamo stati fortunati alla fine. Mi sento bene con i miei compagni in campo. Penso di sì, che possiamo giocare insieme, ma per l’equilibrio della squadra, qualche volta il mister fa delle scelte migliori, per il bene della squadra. Penso che se continuiamo così, possiamo essere una grande squadra, difficile da battere”.