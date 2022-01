Roma, scintille a San Siro. Finisce 3-1 e con tre espulsioni

A San Siro va in scena il big match Milan-Roma, valido per la 20esima giornata di campionato di Serie A.

Giroud, Messias e Abraham segnano nel primo tempo

La partita si mette subito male per i giallorossi. Sul tiro di Hernández c’è il braccio largo di Abraham, che sfiora la palla. Chiffi concede dopo verifica del VAR, il calcio di rigore all’ 8′, ammonendo il calciatore inglese. Nulla da fare per Rui Patricio, che viene spiazzato da Giroud.

Dopo il gol dei rossoneri dal dischetto, Mourinho chiede ai suoi uomini di rimanere concentrati e dentro la partita.

La Roma prova a reagire, ma al 17′ il Milan raddoppia. Dopo un errore di Ibanez, Giroud anticipa tutti e centra il palo. Messias insacca a porta vuota.

Il Milan non perde un pallone e riesce a leggere sempre bene i movimenti di Zaniolo, grazie anche a Tonali. Nonostante questo, al 25′ il romanista arriva quasi sul fondo e calcia in diagonale, trovando pronto Maignan. E’ il primo vero scossone giallorosso.

Al 39′ uno strepitoso Maignan, ha i riflessi super per parare un tiro di Zaniolo deviato da Abraham, ma sul corner il pallone finisce a Pellegrini che calcia da fuori area, trovando la deviazione della traiettoria da parte di Abraham. La Roma ha dimezzato il vantaggio al 40′ ed è il settimo gol in campionato per Tammy Abraham.

Scintille in campo… con a terra Krunić, Hernández mette fuori il pallone e Karsdorp non la prende bene. Interviene in campo anche Josè Mourinho che cerca di tirar fuori Tammy Abraham. Tripla ammonizione dell’arbitro: giallo per Karsdorp, Theo Hernández e il capitano Pellegrini. Dalla panchina milanista viene espulso il Team Manager Romeo.

In conseguenza del nervosismo totale nel finale del primo tempo, il Direttore di gara concede 5 minuti di recupero.

Zaniolo va giù in area dopo un contatto con Tonali, ma il VAR conferma che non c’è rigore.

Milan-Roma termina con due calciatori espulsi

Nella ripresa Díaz colpisce una traversa e si accede il secondo tempo.

Il portiere del Milan mostra tutte le sue abilità effettuando delle parate strepitose prima sul numero 9, poi su Mkhitaryan e Ibañez (quest’ultimo in fuorigioco).

Al 74′ viene espulso Karsdorp per un fallo al limite dell’area su Hernández. Salterà la Juventus.

Al 75′ una traversa di Florenzi salva ancora Rui Patricio.

I padroni di casa provano a reagire, pur in inferiorità numerica.

All’82’ c’è il terzo gol del Milan mette fine alle speranze della Roma. Al brutto coro nei suoi confronti (fermato da Mourinho che si rivolge ai suoi tifosi), risponde anticipando Smalling su lancio lungo. Leão sbaraglia la difesa avversaria e trova la corsia centrale libera centrando la rete.

All’84’ proteste di Mancini che riceve un giallo, per un intervento in area di Ibrahimović su Ibañez non giudicato da rigore.

Al’93’ giallo per Mancini che stende in area un devastante Leão. E’ il secondo. Rosso anche per lui che si toglie la fascia di capitano ed esce dal campo. Altra espulsione pesante in vista di Roma-Juve.

Al 94′ c’è il secondo penalty della serata. Altro rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimović, il calcio rasoterra viene parato da Rui Patricio.

Il Milan batte 3-1 la Roma. I rossoneri sono a -1 dall’Inter, ma con una gara in più per via della posticipazione di Bologna-Inter a data da definire.