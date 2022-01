Inter-Juventus, Allegri: “Bravo Landucci, ho pensato di non andare in panchina neanche domani”

Massimiliano Allegri ha presentato la sfida con l’Inter valida per la finale di Supercoppa Italiana. Queste alcune delle sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Con la Roma domenica ero molto più sereno in tribuna. Sembrano più al rallentatore, dalla tribuna sembra che il calcio sia rallentato. Landucci deve prepararsi, ho la squalifica in Coppa Italia da scontare, con la Samp non sono in campo e si deve preparare. Ho pensato di non andare in campo neanche domani visto che è andata bene…”

Allegri sulla formazione di Inter-Juventus: “Devo vedere come sta Dybala. Arthur-Locatelli? Vediamo”

Queste le considerazioni del tecnico in merito alla formazione di domani: “Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo possiamo settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Domani gioca Perin in porta, Tek domani arriverà all’ultimo momento: lui è l’ultimo che si è vaccinato e quindi dobbiamo rispettare un protocollo che lo fa arrivare all’ultimo allo stadio. Cosatti non voleva farmi giocare neanche Chiellini… Ieri leggendo la Gazzetta dello Sport, era stonato il giudizio su Rugani che ha fatto una bella partita a Roma. Vediamo dopo l’allenamento come stanno, Dybala non doveva giocare 86 minuti e vediamo come sta. La coppia Arthur-Locatelli può trovare continuità, come posso spezzare ancora un po’ le partite. Domani è una partita che può durare fino al 120° minuto quindi i cambi saranno importanti“.