José Mourinho si è concesso ai microfoni di DAZN al termine del big match Milan-Roma. Il tecnico giallorosso non ha gradito quelli che secondo lui sono stati degli sfavori arbitrali.

Per Mourinho, Roma sempre in partita

Per vincere questa partita ci voleva più calma e più gestione del pallone: “La mia squadra sì, è stata sempre nella partita anche con 2-0, con 2-1 anche di più. Fino al momento che Karsdorp è andato nello spogliatoio siamo stati in partita. Una partita in cui a livello tecnico abbiamo sbagliato il basico del calcio. Il gol e l’ultimo rigore sono due esempi di tante situazioni simili dove perdiamo palla con una facilità tremenda, sbagliamo passi. Una qualità bassissima. Però siamo stati sempre nella partita. Per parlare di problemi di qualità, di problemi tecnici, devo parlare anche purtroppo dell’arbitro e del VAR. Non mi spiego perché non mi è ancora arrivata nessuna immagine, nessuna clip dove si vede che è chiaramente rigore. Si vede un momento dove Tammy allarga il braccio, ma non si vede che c’è un contatto puro. Ho parlato adesso con Aureliano, ho chiesto per favore di mandarmi una videoclip dove si vede la ragione per questo rigore, perché i miei analisti non riescono a trovare ciò.

José Mourinho furioso col VAR risponde ad Andrea Barzagli

Facendo paragoni, l’allenatore portoghese ha parlato così: “Dobbiamo andare anche a vedere i rigori non concessi su Ibañez e Zaniolo. Quest’ultimo rigore, se tu lo paragoni a quello di Zaniolo o Ibañez, li dai a tutti o a nessuno. Una squadra che perde 3-1, al minuto 90 e qualcosa perde un altro giocatore… ricordo la partita con la Juve, perché non lo ha dato in una situazione simile? Vogliamo uniformità. Possiamo parlare dell’aspetto tecnico e della qualità che è mancata. Purtroppo però, a livello arbitrale, siamo ancora noi quelli penalizzati“.

Secondo Giorgia Rossi e Andrea Barzagli, che erano a bordo campo in qualità rispettivamente di giornalista e opinionista, inevitabilmente questo indirizza la partita. Rispondendo a Mourinho, l’ex colonna della Juventus si è così espresso: “Se fossi dalla parte del Milan direi ok ci stava, è giusto, perché un po’ l’ha toccato. Se io fossi stato invece dalla parte della Roma avrei detto che poteva anche non darlo, poiché non cambiava direzione”.

E ancora José Mourinho: “Adesso tu hai detto tutto. Quando tu sei stato dentro i campi di gioco da una vita e mi rispondi così. E’ esattamente questo che il VAR deve stare tranquillo, zitto, prendere un suo thé e lasciare andare la partita. Il Direttore di gara non ha avuto personalità. Quando tu vai dal Milan a San Siro arrivederci, noi siamo piccolini. Non è una situazione chiara, e se Andrea Barzagli è un giocatore che ha giocato tutta la vita è stato dentro, si… no… si…, bevi un tuo thé e se preferisci la birra, bevi la birra, ma lascia continuare il gioco (riferendosi all’arbitro, ndr). Ho capito tutto presto. Noi dal punto di vista tecnico abbiamo fatto una partita a livello globale basso“.

A questa Roma manca sicuramente qualcosa, ma cosa?: “Noi siamo la nostra qualità più tutti gli episodi che abbiamo avuto arbitrali. Siamo una squadra di media qualità, potevamo avere 7 in più, però siamo lì. Devo dire che non capisco il lavoro che hanno fatto Chiffi e Aureliano nella partita, non capisco. E’ difficile”.