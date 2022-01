Il TAS condanna il rossonero: dovrà pagare 16,5 milioni di euro

In casa Milan la sconfitta contro lo Spezia ha sollevato un polverone contro l’arbitraggio e il match di stasera contro la Juventus dirà molto dei rossoneri. Ma a tenere banco in casa Milan c’è anche la questione legata a Rafael Leao. Dopo Robinho – condannato a 9 anni di carcere – anche per il portoghese guai in vista. Il contenzioso riguarda il suo svincolo dallo Sporting Lisbona nel 2018/19 coi lusitani a causa dell’aggressione di alcuni tifosi ai danni dei calciatori dopo la mancata qualificazione in Champions League. Per Leao multa salatissima da 16,5 milioni di euro.

Dopo lo svincolo dallo Sporting Lisbona, Leao si trasferì a parametro zero al Lille, prima di essere acquistato dal Milan il 1 agosto 2019, firmando un contratto quinquennale coi rossoneri. Lo Sporting aveva fatto causa per risoluzione illegittima del contratto, chiedendo 45 milioni di euro – cioè il valore della clausola rescissoria – come risarcimento al calciatore classe 1999. Per Leao multa salta inflitta dal TAS: dovrà risarcire la società portoghese versando 16,5 milioni di euro. Ora il calciatore ha la possibilità di fare ricorso alla Corte Suprema dopo che il ricorso che aveva presentato alla Corte d’appello è stato bocciato. Situazione da tenere sott’occhio questa legata a Leao e che potrebbe influenzare il suo rendimento in campo.