Mario Rui salta la Juventus, portoghese positivo al Covid

Mario Rui salterà il big-match dell’Epifania a causa della positività al Covid-19. Brutta tegola per Luciano Spalletti che perde il terzino portoghese a causa dell’epidemia che sta travolgendo la Serie A. Attraverso un comunicato la società partenopea ha informato che a seguito del giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera – ndr), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. Il Napoli sottolinea che tutti i positivi sono vaccinati, asintomatici e da subito osserveranno il periodo di isolamento.

Mario Rui è il quinto positivo in casa Napoli

Mario Rui si aggiunge alla lista di positivi che inizia a essere abbastanza lunga in casa Napoli. Sono già in quarantena Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, Lozano, Elmas e Osimhen, quest’ultima è in isolamento in Nigeria.

Formazione dunque da inventare per Luciano Spalletti, infatti agli indisponibili per motivi di salute si aggiungono i calciatori della rosa partiti per la Coppa d’Africa. Ad ogni modo il collega Massimiliano Allegri non può di certo sorridere, ci sono calciatori in quarantena anche nella Juventus: Chiellini, Pinsoglio e Arthur.

Il dilagare dei contagi rischia di far restare ai box anche altri giocatori ed entrambe le squadre sono in stato di allerta.