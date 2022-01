Pellegrini: “Così non è possibile. Dobbiamo lavorare su tutto”

Al termine della sconfitta contro la Juventus per 3-4, Lorenzo Pellegrini ha rilasciato delle dichiarazioni a Roma TV +.

Queste le sue parole: “Alla fine dei 90 minuti conta il risultato e oggi noi abbiamo portato a casa zero punti. Ci troviamo sempre a commentare qui queste cose un po’ incommentabili, perché prendere tre gol dopo che avevi fatto 70 minuti dominando la Juventus, prendere tre gol in quella maniera lì è una cosa che dobbiamo riguardare, perché non è possibile”.

Il capitano giallorosso ha rivelato su cosa c’è da lavorare: “Su tutto, su tutto. Come abbiamo detto stiamo facendo questo processo insieme al mister, però ci siamo anche stancati di dire che siamo in un processo. Speriamo che questo miglioramento succeda nel più breve tempo possibile”.

Un rammarico doppio per il centrocampista della Roma, che ha fatto di tutto per cercare di portare a casa la partita, non riuscendoci: “Sì, perché l’emozione, il feeling, la felicità che hai segnato il 3-1 di una partita così importante in casa, poi prendere tre gol e avere la possibilità di rimettere la partita sulla via con altri dieci minuti da giocare… sono tanto dispiaciuto, mi dispiace per i compagni, perché avrei dato a tutti quanti, me compreso, la possibilità di rimettere a posto le cose e invece così non è stato”.

Il brutto momento della Roma. Lo zampino di Pellegrini anche in Milan-Roma

Come spiegato dal centrocampista italiano, subire i tre gol ha rovinato l’atmosfera che si era creata allo Stadio Olimpico di Roma. Da tempo la squadra capitolina non sta vivendo un buon momento. E’ di pochi giorni fa l’ulteriore disfatta per 3-1 a San Siro, davanti ad uno strepitoso Milan. Lo zampino di Lorenzo Pellegrini ci fu anche nell’occasione dell’unica rete per la Roma: sul corner il pallone era finito a Pellegrini che calciando da fuori area, trovò la deviazione della traiettoria da parte di Abraham, che andò a dimezzare il vantaggio al 40′.

Contro la Juventus invece, è stata una partita folle che ha premiato il gruppo capace di crederci fino in fondo e di rimanere con la testa sul campo fino al triplice fischio.