Probabili formazioni Inter Lazio: Vidal al posto di Calhanoglu?

Probabili formazioni Inter Lazio: verso il match

Archiviata la ventesima giornata della Serie A, è arrivato il momento della ventunesima. In questo turno di campionato l’Inter di Inzaghi ospiterà la Lazio di Sarri. I campioni in carica dell’Inter non hanno disputato lo scorso match contro il Bologna in quanto la squadra avversaria è stata fermata dall’Asl per i casi di Covid tra i calciatori. La Lazio ha invece disputato la propria partita pareggiando 3 a 3 contro l’Empoli; i biancocelesti si trovano attualmente all’ottavo posto in classifica con 32 punti.

Probabili formazioni Inter Lazio: le scelte di Inzaghi e Sarri



QUI INTER – Simone Inzaghi recupera in extremis Dzeko e Satriano tornati negativo al Covid: saranno a disposizione del tecnico nerazzurro ma siederanno in panchina. L’unico indisponibile tra i nerazzurri resta Cordaz, ancora positivo. Il modulo sarà il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali. In difesa ci saranno Skriniar, de Vrij e Bastoni (anche se quest’ultimo è insidiato da Dimarco). Sugli esterni pronti Dumfries e Perisic. Assente Calhanoglu che dovrà scontare il turno di squalifica: al suo posto il favorito è Vidal per completare il reparto insieme a Barella e Brozovic. In attacco ballottaggio aperto tra Correa e Sanchez per affiancare Lautaro.



QUI LAZIO – Gli indisponibili in casa Lazio sono Acerbi, Akpa Akpro e Romero. Maurizio Sarri confermerà il 4-3-3 con Strakosha in porta. In difesa Hysaj e Marusic saranno i terzini, mentre i centrali saranno Luiz Felipe e uno tra Radu e Patric. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic (quest’ultimo in ballottagio con Luis Alberto). In attacco ci sarà il tridente composto da Pedro, Immobile e Zaccagni.

Probabili formazioni Inter Lazio: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Sanchez/Correa. All.: Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu/Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic/Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.