“Il mio sogno è chiudere la carriera qui”

La situazione rinnovi in casa Inter continua a tenere banco. Dopo i rinnovi di Barella e Lautaro, toccherà ora a Brozovic (scadenza 2022) e poi De Vrij e Skriniar con scadenza nel 2023. E nel frattempo le voci su altri innesti nel reparto difensivo non mancano. Innesti che saranno, per ora, solo a parametro zero o solo a cifre molto contenute. E per il rinnovo di D’Ambrosio c’è ancora tempo.

Proprio il difensore classe 1988 ha parlato del suo rinnovo l’anno scorso: “In quel momento due club mi hanno fatto offerte importanti, ma io ho aspettato fino all’ultimo che l’Inter si rialzasse e ho scelto di abbassarmi l’ingaggio perché questi colori sono la mia priorità. Il mio sogno è chiudere la carriera qua.” Il rinnovo di D’Ambrosio rappresenta una situazione che si pone agli antipodi rispetto alle recenti dichiarazioni di Romelu Lukaku, sia per tempismo che per questione di fedeltà ai colori. D’Ambrosio è uno degli uomini che, nonostante tutto, c’è sempre stato per la squadra neroazzurra. Chiamato in causa, si è sempre reso protagonista di ottime prestazioni.

All’Inter dal 2014, il difensore napoletano, ha collezionato 199 presenze e 17 reti con i neroazzurri. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 ma potrebbe rinnovare e chiudere la carriera in neroazzurro: alla soglia dei 34 anni, questa potrebbe essere la sua ultima esperienza nel calcio.