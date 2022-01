Roma, è fatta per il colpo a centrocampo: arriva dal Portogallo

La Roma si rifà il look a centrocampo: è fatta per Sergio Oliveira. Il nazionale portoghese in forza al Porto, che ha rapporti difficili con il tecnico dei biancoazzurri Sergio Conceiçao, è praticamente un giocatore giallorosso. Il classe 1992 potrebbe inoltre non essere l’unico colpo della Roma nel reparto di centrocampo, un reparto che Mourinho vorrebbe rivoltare come un calzino.

Roma, ecco Sergio Oliveira. E si punta anche Xhaka

Il Porto ha dato l’ok alla cessione di Sergio Oliveira alla Roma e il centrocampista portoghese dovrebbe essere nella Capitale già nella giornata di domani per effettuare le visite mediche di rito. Il giocatore è una richiesta precisa di José Mourinho, che ha più volte sottolineato le carenze di rosa della Roma (non solo a centrocampo) e crede che il connazionale lusitano possa rappresentare un rinforzo utile per la rosa giallorossa.

Il centrocampista, che può agire sia da regista che da mezzala, fu decisivo nell’eliminazione della Juventus dalla Champions League agli ottavi di finale nel marzo 2021 con un gol messo a segno nella sfida di ritorno tra Juventus e Porto all’Allianz Stadium. Gesta che Mourinho e i tifosi romanisti si augurano possano essere ripetute dal portoghese anche all’Olimpico. La Roma deve assolutamente raddrizzare una stagione che si sta mettendo davvero male: reduci dalla rimonta shock subita in casa contro la Juventus, i giallorossi sono lontanissimi ormai non solo più dalla vetta, ma anche dal quarto posto che vale la qualificazione Champions. Le prestazioni della squadra sono estremamente discontinue e, se si esclude la vittoria a Bergamo con l’Atalanta, i risultati degli sconti di vertice sono sconfortanti.

Sergio Oliveira non sarà l’unico acquisto a centrocampo: la Roma è infatti tornata prepotentemente su Granit Xhaka, vecchio obiettivo della società capitolina. Difficile però che lo svizzero dell’Arsenal possa arrivare in giallorosso già in questa sessione di mercato. Più probabile invece un approdo in Italia durante la prossima estate, quando anche le pretese degli inglesi dovrebbero essere più basse.