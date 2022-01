Sampdoria-Torino streaming e diretta in chiaro? Dove vedere il match di Serie A

Il match Sampdoria-Torino, valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/22, si disputerà sabato 15 gennaio alle ore 15 allo Stadio Ferraris di Genova. I granata vogliono continuare a vincere dopo la meravigliosa serata di lunedì scorso contro la Fiorentina: di fronte, però, c’è la squadra blucerchiata di D’Aversa che ha bisogno di punti per scappare da un Cagliari che ora incombe sempre di più. Ecco dunque dove vedere Sampdoria-Torino in diretta tv e in live streaming.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Torino

Diverse assenze per entrambe le squadre: giocano infatti entrambi i portieri di riserva. Ancora out Belotti nei granata, mentre nella Sam occhio all’ex Juve Dragusin e al grande ex della partita Tomas Rincon.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

Dove vedere Sampdoria-Torino Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Sampdoria-Torino sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.