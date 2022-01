Sottil si scusa coi tifosi del Cagliari

La partita fra Cagliari e Fiorentina, finita 1-1, ha lasciato l’amaro in bocca a entrambe le squadre. Le occasioni sprecate sono state tante, con ben 2 rigori sbagliati, e solo un gol di Sottil ha pareggiato il momentano vantaggio firmato Joao Pedro. Mentre per Vlahovic continuano le voci su un trasferimento (con Juve e Arsenal sulle sue tracce), per Sottil esultanza polemica e critiche dai tifosi del Cagliari, essendo stato in prestito ai sardi la scorsa stagione.

Queste le parole del calciatore della Fiorentina: “Mi dispiace per quello che è successo ieri. Da quando sono entrato in campo ho ricevuto un’accoglienza che non mi aspettavo da parte di alcuni tifosi e ho sentito parole di certo non carine nei miei confronti. Capita, nel calcio, e lo accetto. Ma alle volte, nel calcio, soprattutto a caldo, capita anche di non riuscire a gestire certe reazioni. Mi dispiace sia andata cosi, testa al prossimo impegno. Nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso per la maglia che indosso, e non mi sono mai risparmiato. Nemmeno durante il periodo vissuto a Cagliari, dove tra l’altro sono stato costretto a convivere con un brutto infortunio per diverso tempo. Ma ci ho sempre messo professionalità e passione” queste le parole comparse in una storia su Instagram. Per Sottil esultanza polemica e critiche ma.. Scuse ufficiali sui canali social.