“Non c’è da discutere: è il migliore direttore sportivo”

Il Napoli di Luciano Spalletti travolge la Salernitana per 4-1 con le reti di Juan Jesus, Mertens, Rrahmani e Insigne (su rigore la rete del belga e quella del calciatore della nazionale italiana). Nel post-partita l’allenatore del Napoli si è detto molto soddisfatto della prestazione della sua squadra e ai microfoni di DAZN è andato anche in scena un siparietto fra Spalletti e Sabatini, neo ds della Salernitana. Walter Sabatini ha scherzato sui due rigori “Hanno ripristinato la ‘regola della piazzetta’? Probabilmente avremmo perso lo stesso perché Spalletti è un genio, ma hanno per caso ripristinato la ‘regola del tre corner, un rigore’? In tutta onestà, non mi sembrava ci fossero”.

Spalletti oltre a rispondere alla questione rigori “Ha fatto un po’ di polemica ma al direttore non si ribatte.” continuando così: “È il più forte direttore sportivo che abbia mai avuto, il guru dei direttori. Ti trapassava con uno sguardo, gli bastava uno sguardo per trasmetterti un messaggio in modo chiaro”. Spalletti e Sabatini hanno collaborato sia alla Roma che all’Inter. Sabatini ha portato in Italia calciatori come: Kolarov, Javier Pastore, Josip Ilicic, Marquinhos, Allison, Lamela, Pjanic, Kjaer e molti altri, facendo le fortune delle squadre con cui ha collaborato.