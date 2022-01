“Sono caduto in disgrazia, non ho nemmeno i soldi per l’affitto”

Una vecchia conoscenza della Serie A sta vivendo probabilmente il suo momento peggiore, sia a livello calcistico che extra. Le oltre 150 presenze in Serie A, condite da 10 reti, non sembrano interessare a nesunn direttore sportivo, dato che è attualmente svincolato. Ex Bologna, Inter e Sassuolo, Saphir Taider sta vivendo un periodo davvero difficile. Dopo aver rescisso il contratto con l’Al-Ain, il centrocampista è rimasto senza squadra.. e senza soldi! Secondo alcune fonti Taider ha debiti e non riuscirebbe a pagare nemmeno l’affitto.

Le ultime dichiarazioni del calciatore classe 1992 descrivono una situazione ben diversa da quella che viene collegata ai trasferimenti negli Emirati Arabi. Taider ha debiti, secondo alcune fonti, e sarebbe in grande difficoltà economica, legata al mancato pagamento dello stipendio da parte dell’Al-Ain. La società gli deve circa 6 milioni di euro, almeno secondo quanto afferma il calciatore attualmente svincolato “I membri del consiglio di amministrazione dell’Al-Ain hanno contattato mio fratello e abbiamo concordato il trasferimento firmando il contratto il 16 ottobre 2020. Ho ricevuto il pagamento per soli due mesi, novembre e dicembre. Non ricevo il mio stipendio da gennaio 2021.Nel marzo 2021 ho contattato il presidente dell’Al-Ain, Mazen Al Zahrrani, e mi ha promesso che avrei ricevuto gli stipendi, in ritardo. Ho aspettato fino al 21 agosto 2021 e poi ho rescisso il mio contratto, citando il club in giudizio innanzi alla FIFA e ho vinto. Ora l’Al-Ain mi deve 6 milioni di euro. Il mio problema in questo momento è che sono svincolato e posso firmare con qualsiasi altro club: ho perso tutto e non posso pagare l’affitto o le tasse scolastiche dei miei figli. “