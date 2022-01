Venezia, che colpo! Ufficiale l’arrivo di un ex Manchester United

Il Venezia è scatenato: i lagunari continuano a stupire tutti in sede di mercato. Dopo il colpo Mickael Cuisance, acquistato dal Bayern Monaco, è giunta l’ufficialità dell’arrivo di Nani, ex stella del Manchester United di Ferguson.

Venezia, colpo a sorpresa: ecco Nani!

Il contratto dell’esterno portoghese, svincolato dopo la conclusione dell’avventura negli USA con la maglia dell’Orlando, è stato appena depositato in Lega. Il classe 1986 ha firmato fino al 30 giugno, con opzione per un altro anno. Il rinnovo diventerebbe automatico nel caso la squadra allenata da Paolo Zanetti dovesse centrare l’obiettivo salvezza. Il giocatore si sta peraltro già allenando con la squadra.

Nani, che in tre anni all’Orlando ha realizzato 31 gol in 87 partite, ha senza dubbio legato la sua fama all’esperienza al Manchester United (durata ben sette anni, dal 2007 al 2014), durante la quale ha espresso tutto il suo potenziale e vissuto i migliori anni di carriera. Con un palmares imponente (4 campionati inglesi, 2 coppe di Lega inglesi, 5 Community Shield, 1 Champions League, 1 mondiale per club, 1 coppa di Lega portoghese, 1 Europeo) è il calciatore di gran lunga più titolato della rosa veneziana. Anche i numeri in fase realizzativa di Nani, inoltre, sono un eccellente biglietto da visita. Tra club e nazionale portoghese, infatti, ha messo a segno ben 147 reti in 668 apparizioni.

Il club lagunare si aspetta dal lusitano quel plus di esperienza, oltre che di qualità tecniche, in grado di semplificare la missione salvezza. Le uniche incognite, ovviamente, riguardano lo stato di forma del calciatore e l’età avanzata, fattori che potrebbero esporlo ad infortuni. Ma, per adesso, la tifoseria neroarancioverde è naturalmente autorizzata a sognare. Dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione per mano dell’Atalanta a Bergamo in Coppa Italia, i lagunari sono attesi dalla sfida casalinga contro l’Empoli in campionato domenica allo stadio Penzo.