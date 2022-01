“Noi abbiamo rispettato le regole: mi aspetto il 3-0 a tavolino”

I numeri legati al Covid aumentano ogni giorno e la situazione si fa sempre più complessa. Anche nel calcio la situazione è molto difficile. La prima di ritorno della Serie A non è stata giocata da tutte le squadre, visti i rinvii delle 4 partite: Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Atalanta-Torino e Salernitana-Venezia. Il caos fra le ASL e la Lega ha creato una situazione molto complessa. Ad oggi c’è ancora incertezza sulle date del recupero.. e polemiche. L’Inter, in piena corsa scudetto dovrà rincorrere sempre e anche il match fra Salernitana e Venezia è molto delicato dato che le due squadre sono invischiate nella lotta salvezza. Il presidente dei lagunari ha chiesto per il Venezia vittoria a tavolino.

Duncan Niederauer, presidente statunitense del Venezia, in conferenza stampa è stato glaciale: “Vorrei spendere qualche parola sulla gara che non si è svolta con la Salernitana. Noi abbiamo rispettato completamente il regolamento e tutte le indicazioni fornite, ora, in attesa della decisione definitiva, ci aspettiamo lo stesso rispetto del regolamento, questo significa che non c’è nessun altro tipo di decisione accettabile se non il forfait e il 3-0”. Si è poi anche espresso in ottica mercato: “Un attaccante? Come sapete abbiamo lavorato con Nani, Cuisance e Ullmann, se ci sarà occasione la coglieremo.” Nel frattempo regna l’incertezza ma.. il presidente chiede per il Venezia vittoria a tavolino.