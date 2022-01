Zhang ritorna a Milano: stabilità economica e rinnovo dei big

Dopo il match fantasma col Bologna ora per l’Inter è ora di guardare avanti. Le prossime settimane hanno in calendario le sfide contro Lazio e Juventus, quest’ultima valevole per la Supercoppa Italiana. E, nel frattempo, Zhang è tornato a Milano. Dopo gli ultimi mesi in cui sembrava essersi dissolto, il presidente neroazzurro ha capito che è il momento di far capire alla squadra che la società c’è e crede nel progetto. Zhang a Milano ribadirà che la società è in mani sicure e.. metterà nero su bianco il rinnovo di Brozovic. Dopo le parole di Simone Inzaghi, per il croato sembrerebbero mancare solo alcuni dettagli da limare.

Il croato firmerà un contratto valevole fino al 2026 e guadagnerà una cifra compresa fra i 6 e i 7 milioni di euro, bonus compresi. Un riconoscimento per quanto fatto da Brozovic in questi anni, divenuto uno dei centrocampisti più importanti a livello europeo (non è un caso l’interessamento di PSG, United e Tottenham). Zhang a Milano, oltre al rinnovo di Brozovic parlerà anche con Marotta e Ausilio per i nuovi innesti. Il nome di Ginter, tedesco del Borussia MG in scadenza a giugno, è molto caldo e potrebbe essere l’innesto adatto per la retroguardia di Simone Inzaghi.