L’attaccante neroazzurro potrebbe dare forfait all’ultimo

Il derby di Milano andrà in scena alle ore 18 di oggi 5 febbraio e verrà trasmesso da DAZN: sarà sfida decisiva per lo scudetto? In caso di vittoria dei neroazzurri, la compagine di Pioli potrebbe allontanarsi in maniera netta dal primo posto mentre se a vincere fossero i rossoneri, la corsa scudetto si riaprirebbe. I dubbi legati alle formazioni restano pochi: Inzaghi ha il solo dubbio legato all’esterno destro (che sarà quasi sicuramente Dumfries), Pioli, invece, ha qualche problema in più. Ibrahimovic è out e Tomori sarà solo in panchina. Ma, sponda neroazzurra, spunta un problema: per Caicedo forfait?

Il calciatore ex Lazio e Genoa, appena arrivato alla corte di Inzaghi, è affaticato e potrebbe saltare il suo primo – e forse ultimo? – derby di Milano. Per Caicedo forfait che complicherebbe i piani del tecnico neroazzurro. Lautaro e Sanchez (in forma smagliante con le nazionali, un gol per l’argentino, doppietta per il cileno) sono rientrati nelle ultime due giornate e con un viaggio intercontinentale sulle spalle. Per Caicedo si era ipotizzata una clamorosa titolarità nel derby ma l’affaticamento non gli darà questa possibilità, si paventa anche l’ipotesi tribuna per lui. Sicuro del posto Edin Dzeko, invece, apparso molto in condizione e sempre più decisivo nell’Inter di Simone Inzaghi.