Dopo la pausa delle Nazionali, la Serie A ritorna e con essa la lotta al titolo che al momento vede l’Inter al vertice. In tal proposito, nel 24esimo turno di campionato, ci sarà il derby d’alta quota tra Inter e Milan allo Stadio San Siro di Milano. Inter-Milan si prospetta un match interessante e spettacolare tra due compagini che hanno fatto una grandissima prima parte di stagione. In caso di vittoria i nerazzurri consoliderebbero la propria prima posizione in classifica, staccando i rossoneri di sette lunghezze (con in più una partita da recuperare, ndr.). In questo articolo vi sono tutte le informazioni su Inter-Milan, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il derby.



Inter-Milan, match valido per la 24esima giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio San Siro di Milano a partire dalle ore 18.00 di Sabato 5 Febbraio 2022. Il match verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, che mette a disposizione dei propri utenti un’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Per il derby Inter-Milan non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8.