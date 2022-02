Inter, Lautaro pronto al derby: obiettivo rivincita per l’argentino

Inter, Lautaro Martinez torna in campo contro il Milan e questa volta più carico che mai. Dopo il rigore mancato all’andata che lasciò i nerazzurri con un amaro pareggio e le seguenti quattro giornate di campionato non classificate nel migliori dei modi, oggi Lautaro vuole una conquista. A seguito della sosta dalle nazionali argentine, l’attaccante dell’Inter risulta avere un unico obiettivo. Le scuse rivolte ai tifosi lo hanno aiutato in una ripresa fisica e mentale, tanto che nel match contro il Napoli riuscì a portare a segno una rete.

Inter, Lautaro Martinez: momento di forma positivo

Inter, Lautaro Martinez trascorre un momento di ottima forma fisica, decisivo in Supercoppa e in Coppa Italia, nel team si ritrova a essere un calciatore nettamente in vantaggio. Tra le pedine di Inzaghi l’attaccante argentino possiede ottime possibilità per sabato sera, soprattutto per una questione di ‘tempo’, rientrando prima in Italia. Per il ct Inzaghi le scelte in vista del derby di sabato, sono quasi al termine.

Il rientro in Italia

Il rientro in Italia dall’Argentina dell’attaccante nerazzurro consentirà una valutazione in più per la presenza in formazione di sabato. Cosa che il Nino non riuscirà a ottenere, visto che le combinazioni di volo di rientro dal Cile lo faranno giungere a Milano solamente in tarda serata. Avrà modo di unirsi ai compagni solo nella giornata di venerdì, per cui troppo tardi.