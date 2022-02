Milan, un rinnovo importantissimo è a un passo! I dettagli

Theo Hernandez si sta confermando anche in questa stagione come uno dei giocatori di punta del Milan. L’ex Real Madrid, in rossonero dal 2019, è ormai un inamovibile pilastro della formazione titolare di Stefano Pioli e adesso è ad un passo anche il rinnovo di contratto.

Milan, arriva il rinnovo di Theo: ufficialità già domani

L’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2026 è stato già raggiunto con l’entourage del giocatore classe 1997. L’agente dell’esterno francese è atteso nelle prossime ore a Milano per incontrare la dirigenza rossonera. L’ufficialità del rinnovo contrattuale potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

Si tratta di una notizia certamente attesissima dai tifosi rossoneri, che hanno ormai individuato in Theo Hernandez uno dei propri idoli. Il francese ha un ruolo centrale nel progetto del Diavolo e sarà così anche nelle prossime stagioni. In rossonero ha ottenuto anche l’agognata chiamata di Didier Deschamps per giocare con la Nazionale francese. Con quest’ultima Theo ha vinto la Nations League nel 2021 sconfiggendo in finale la Spagna (2-1).

Squalificato per una giornata dopo il rosso rimediato nel derby contro l’Inter, Theo Hernandez salterà il match casalingo che vedrà il Milan impegnato domenica alle 12,30 contro la Sampdoria in campionato. Tornerà utilizzabile per la trasferta dei rossoneri in casa della Salernitana della settimana successiva. Ieri sera il francese è stato tra i protagonisti del largo successo milanista sulla Lazio a San Siro (4-0) nei quarti di finale di Coppa Italia. La qualificazione permetterà al Diavolo di affrontare nuovamente l’Inter nel doppio derby in semifinale.

Fin qui Theo, che con il nuovo accordo contrattuale guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione più bonus – diventando così il terzo giocatore più pagato della rosa rossonera dopo Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli – ha totalizzato 86 presenze e 17 gol nel suo triennio milanista.