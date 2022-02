Mourinho shock, la frase contro l’arbitro: “Ti manda la Juve”

Non è un momento facile per la Roma, con una crisi di risultati che ha fatto scivolare la squadra all’ottavo posto. L’ultima sfida contro il Verona ha mostrato tutti i limiti della squadra, ancora in fase di costruzioni. Certamente il 2-2 contro la squadra di Tudor ha mostrato anche la grinta dei giallorossi, capaci di raddrizzare la partita e quasi ribaltarla completamente. Il nervosismo c’è e si sente, come la reazione di José Mourinho che prima lancia un pallone in tribuna, poi prende a calci le bottigliette a bordo campo. Ciliegina sulla torta, però, l’espulsione per proteste a fine gara, motivo? Il gesto del telefono.

Mourinho contro il direttore di gara: “Ti hanno mandato apposta”

Conosciamo molto bene il tecnico portoghese che più volte ci ha abituato a reazioni stravaganti. La prima che viene in mente, ed entrata nella storia, riguarda il gesto delle manette quando allenava l’Inter. La partita era contro la Sampdoria e il gesto creò molto scalpore. Lo stesso anche adesso: a fine gara Mou ha rivolto verso l’arbitro Pairetto il gesto del telefono, urlando: “Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve“. Frasi che non sono passate inascoltate, ecco quindi il tecnico della Roma potrebbe subire una pesante squalifica, si parla di 3 giornate, ma non è da escludere un esodo ben peggiore.

Intanto fuori dal centro sportivo di Trigoria i tifosi della Roma hanno voluto dedicare uno striscione al loro comandante. Queste le parole scritte dal popolo romano: “La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città“. Forte sostegno da parte dell’ambiente giallorosso che in Mou vedono il simbolo di rinascita del club. Sabato sera dopo la partita lo Special One aveva pubblicato un post sui social con la foto della Curva Sud e la scritta inequivocabile: “Amo questo popolo, lotterò per voi“.