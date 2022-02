Probabili formazioni Juventus Verona: ecco le scelte di Allegri e Tudor

Probabili formazioni Juventus Verona, bianconeri con Dybala in panchina. Nel ‘sunday night’ della 24.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno la Juventus del tecnico Max Allegri e il Verona di Igor Tudor.

C’è grande curiosità intorno alla Juventus in vista della ripresa del campionato. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria hanno completamente trasformato la percezione sulla formazione di Allegri che nell’ospitare l’Hellas Verona all’Allianz Stadium è chiamata a dare sin da subito una dimostrazione di cambiamento rispetto alla prima parte della stagione. I bianconeri sono in ripresa, ma ancora non sono riusciti ad agganciare la zona Champions. Un obiettivo ad oggi più credibile, grazie all’imponente mercato di gennaio. Il Verona, dal canto suo, cercherà di fare uno scherzo ai torinesi come all’andata. Dopo aver indicato chi commenterà in tv il match della Juventus, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Juventus Verona: Allegri si affida a Vlahovic in attacco?

QUI JUVENTUS – Quasi scontato l’esordio in avanti di Dusan Vlahovic. Nel 4-3-3 che sembra il modulo scelto sarà il terminale avanzato; Dybala, rientrato dagli impegni con l’Argentina, è favorito al momento su Morata per affiancarlo. Cuadrado e McKennie gli altri due designati nel quartetto offensivo. Possibile una chance dal primo minuto per l’altro neo acquisto, ovvero Zakaria.

QUI VERONA – Da valutare la scelta per la sostituzione di Simeone, squalificato: maglia da titolare in gioco tra Kalinic e Lasagna. A centrocampo, Tameze e Ilic sono in ballottaggio per un posto dal via al fianco di Veloso. Gli ultimi arrivati Retsos e Praszelik sono disponibili e potrebbero partire fin da subito, nonostante le gerarchie già consolidate da tempo.



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, L.Pellegrini; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. All. Tudor