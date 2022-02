Ranieri, possibile ritorno su una panchina di Serie A! Le ultime

Claudio Ranieri è stato recentemente esonerato dal Watford, club che attualmente occupa il penultimo posto in Premier League. La deludente avventura in Inghilterra non ha tuttavia ridotto l’appeal del tecnico romano ed un club di Serie A potrebbe presto diventare la sua nuova destinazione. Una piazza è infatti in fermento in questi minuti e un cambio di panchina potrebbe essere ormai questione di giorni, se non di ore.

Salernitana, pazza idea Ranieri: Colantuono è a rischio

Nonostante il passaggio di proprietà e la rosa rivoltata come un calzino nel mercato di gennaio, le difficoltà della Salernitana continuano. I granata sono nei bassifondi della classifica in campionato e faticano ad inanellare una striscia di risultati positivi: l’ultimo pari interno (2-2) contro lo Spezia ha ulteriormente complicato la posizione di Stefano Colantuono, che a sua volta aveva sostituito Fabrizio Castori in autunno. Il rapporto tra Colantuono e la nuova dirigenza sembra già arrivato al capolinea su tutti i fronti.

Il desiderio della nuova dirigenza campana è appunto Claudio Ranieri. In corsa c’è anche Fabio Liverani, che sembra anche un obiettivo più facilmente raggiungibile. Ma dirigenza e tifoseria sognano un accordo con l’ex tecnico di (tra le altre) Chelsea, Roma, Juventus, Inter, Leicester e Sampdoria. L’esperienza di Ranieri è vista dai vertici granata come un valore aggiunto per la disperata rincorsa alla salvezza, che al momento è considerata quasi un’utopia.

Lo scenario più realistico è che per Colantuono la trasferta contro il Genoa rappresenti il definitivo ultimatum. In caso di sconfitta, l’allenatore dovrebbe quasi sicuramente essere sollevato dall’incarico. Nell’eventualità in cui Ranieri dovesse davvero sedersi sulla panchina dei campani, si tratterebbe di un ritorno nel nostro campionato dopo soltanto una stagione. Nello scorso campionato, Ranieri aveva infatti condotto la Sampdoria al nono posto in classifica per poi lasciare il posto all’attuale tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa.