Sensi-gol: all’ex Inter bastano 7 minuti con la maglia della Sampdoria

Trecentoquaranta secondi: ecco quanto è bastato a Stefano Sensi per mettere a segno la prima rete con la casacca della Sampdoria. Arrivato in prestito secco dall’Inter durante la sessione invernale, il calciatore nato a Urbino ha messo il suon nome nel tabellino dei marcatori dopo 7 minuti. Il suo prestito è stato ufficializzato il 29 gennaio e oggi, 6 febbraio, a una settimana, per Sensi primo gol con i liguri. Scelto da Giampaolo nell’undici titolare, il classe 1995 ha subito ripagato la fiducia con un gol da rapace d’area, approfittando di una palla vagante dopo una parata di Consigli.

Con la casacca dell’Inter, Sensi aveva messo in mostra tutte le sue qualità, soprattutto nei primi mesi. Poi una serie di infortuni lo hanno tenuto a lungo lontano dal campo. Per Sensi primo gol coi neroazzurri all’esordio, il 26 agosto 2019, contro il Lecce nel 4-0 interno a San Siro. Dopo il primo mese con 3 gol (contro Lecce, Udinese e Sampdoria) inizia un calvario che lo vede più tempo in infermeria che in campo. Ora i neroazzurri sperano che il calciatore possa ritrovare il ritmo partita e lo smalto in questi sei mesi alla Sampdoria.. Che sono iniziati nel migliore dei modi: gol all’esordio dopo poco più di 5 minuti.