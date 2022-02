Victor Osimhen è pronto al rientro da titolare: messa a punto la nuova maschera

Victor Osimhen può tornare titolare già col Venezia, con l’ausilio di una maschera più leggera. La visita di controllo a cui il nigeriano è stato sottoposto nella giornata di ieri, ha avuto esito positivo. Il dottor Gianpaolo Tartaro e il responsabile dello staff medico della società partenopea, dottor Raffaele Canonico, hanno appurato che le ferite al volto continuano a cicatrizzarsi senza complicazioni. Di conseguenza mister Spalletti può seriamente pensare di schierare il suo gioiello sin dal primo minuto nel match di domenica, in cui il Napoli affronterà i lagunari.

Victor Osimhen indosserà una nuova maschera

I medici, nonostante tutto, hanno raccomandato una certa prudenza. Il calciatore, infatti, nonostante i grossi miglioramenti dovrà continuare ad indossare una protezione al volto. Solo che a differenza di quella precedente la nuova maschera sarà più leggera, fatta di un misto di carbonio e kevlar. Inoltre sarà più bassa e maggiormente aperta nella parte dell’occhio sinistro, zona direttamente coinvolta dal brutto scontro con Skriniar del 21 novembre. Buone notizie per il 23enne che scalpita per riprendersi quel posto da titolare che ha dovuto lasciare oltre due mesi fa.

L’attaccante va verso il pieno recupero

Il nigeriano, le cui condizioni fisiche erano state messe a dura prova anche dal Covid19, ha già ripreso a giocare. Nelle ultime due partite contro contro Bologna e Salernitana ha fatto il suo ingresso verso la fine collezionando, rispettivamente, 19 e 26 minuti. La strategia di mister Spalletti è chiara: fare accumulare minutaggio al suo giocatore in modo da farlo riabituare progressivamente al ritmo partita. Il recupero della punta è di importanza nevralgica per il Napoli visto che nelle prossime settimane vi saranno due incontri che valgono l’intera stagione. Il 12 febbraio la “truppa De Laurentiis” affronterà l’Inter capolista per cercare di recuperare parte dello svantaggio in classifica; il 17 febbraio volerà al Camp Nou per il match valido per i sedicesimi di Europa League contro il Barcellona. Cinque giorni di fuoco in cui l’ex Lilla può essere decisivo per portare la sua squadra il più avanti possibile.