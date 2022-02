Zaniolo, le ultime sul rinnovo: novità sul futuro del centrocampista

La Roma vuole blindare Nicolò Zaniolo, ma i giallorossi dovranno guardarsi con attenzione da un’insidia che sembra crescere minuto dopo minuto. La Juventus sembra infatti aver puntato con una certa decisione il centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

Zaniolo-Roma, l’ostacolo si chiama Juve

La Roma sta pressando per il rinnovo del giocatore, ma per ora la fumata bianca tarda ad arrivare nonostante i molteplici incontri tra le parti. Tiago Pinto è stato piuttosto esauriente: i capitolini vogliono prolungare la storia con Zaniolo e sono pronti sul piatto 4 milioni di euro a stagione, ma lo stesso dirigente portoghese non ha potuto garantire che la permanenza del centrocampista sarà effettivamente realtà. Zaniolo, dal canto suo, vorrebbe che la Roma arrivasse ad un ingaggio simile a quello attuale di Lorenzo Pellegrini (che ammonta a circa cinque milioni all’anno).

Nelle ultime ore, inoltre, si è fatto sempre più consistente l’interesse della Juventus. I bianconeri hanno da tempo contatti costanti con l’entourage di Zaniolo. Nel caso Paulo Dybala (richiesto da Inter e Liverpool) dovesse lasciare la Vecchia Signora a fine stagione, il centrocampista della Roma sembrerebbe essere l’indiziato numero uno per sostituire il fantasista argentino. Al momento il club torinese non ha ancora formulato un’offerta concreta. Tuttavia, il pressing bianconero è insistente già dalle fasi precedenti all’inizio della sessione invernale di calciomercato. La Juve vorrebbe completare il restyling del centrocampo già avviato dall’innesto di Denis Zakaria e dalle cessioni di Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey.

La Juventus non è peraltro l’unico club europeo sulle tracce di Zaniolo. In Premier League il Tottenham segue infatti con attenzione l’evolversi della vicenda. Fabio Paratici, del resto, non ha mai smesso di monitorare il classe 1999 romanista. Più timido ma comunque reale l’interesse del Manchester United. Il futuro in giallorosso di Zaniolo, insomma, sembra essere ad oggi tutt’altro che scontato.