Bologna Torino, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie A

Bologna Torino, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie A. Domenica pomeriggio alle ore 15.00 allo Stadio Dall’Ara di Bologna si disputerà il match Bologna-Torino, valevole per la 28a giornata di Serie A TIM.

Tra le sfide in programma per la 28ª giornata di Serie A figura Bologna-Torino: due squadre che si trovano nella parte centrale della classifica e che cercano il risultato pieno per migliorare il più possibile la loro posizione. Il Bologna si è ripreso nelle ultime 2 partite giocate contro Spezia e Salernitana, in cui sono arrivati 4 punti. Risultati che portano la firma di Marko Arnautovic, autore dei tre goal realizzati dai rossoblù in tali sfide. Momento di calo invece per il Torino, che non vince dal 15 gennaio e cioè dall’1-2 sul campo della Sampdoria. nelle successive 5 partite, la compagine allenata da Ivan Juric ha conquistato appena 2 punti (frutto dei pareggi contro Sassuolo e Juventus.

Dove vedere Bologna Torino in tv e streaming live

Il match Bologna-Torino (calcio d’inizio alle ore 15), sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform: per poter vedere la gara è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

Per vedere la sfida tra emiliani e piemontesi è necessario avere un abbonamento a DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Avendo una tv non smart, bisognerà dotarsi di un TIMVISION BOX, di un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick oppure di una console come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5 e collegare tale supporto al nostro televisore. Disponendo invece di una smart tv, basterà accedere all'apposita applicazione e selezionare l'evento desiderato.