Iervolino sarebbe indagato per evasione fiscale

Danilo Iervolino, neo-presidente della Salernitana, sarebbe indagato per ipotesi di evasione fiscale. A pubblicare la clamorosa notizia è Il Fatto Quotidiano. L’articolo spiega che i fatti risalirebbero al 2010 quando l’attuale numero uno dei granata era a capo dell’Università Telematica UniPegaso.

I legali dell’imprenditore campano si stanno già muovendo per respingere ogni accusa e dimostrare la totale estraneità ai fatti, del loro assistito.

Caso-Iervolino, nessun rischio per la Salernitana

L’eventuale indagine su Danilo Iervolino non coinvolgerebbe in alcun modo il club granata. I tifosi campani già turbati dagli accadimenti dei mesi scorsi, possono dormire sogni tranquilli: il club non pagherà nulla in nessun caso (in questi casi la giustizia sportiva non interviene – ndr).

A dare più preoccupazione ai supporter granata è la difficile situazione in campionato. Nonostante le buone prestazioni da quando si è seduto in panchina Davide Nicola, le vittorie non arrivano e la salvezza è sempre più complessa.

Intanto il DS Walter Sabatini, ai microfoni di DAZN, ha dichiarato: “C’è rammarico per non aver vinto la partita e per non aver vinto le altre. Questa è una squadra che non riesce a vincere. Sono venuto qui per autodenunciarmi, ho fatto un errore di valutazioni: pensavo che molti giocatori avessero potuto trovare condizione velocemente, rispettando anche la loro storia e quello che sono attualmente. Il Perotti che ho visto oggi può ancora giocare ad altissimi livelli”.