Inter, Inzaghi contro la Salernitana si lavora per ripartire: statistiche in campo

Inter, Simone Inzaghi lavora per ripartire contro la Salernitana nel prossimo match di Serie A di domani alle ore 20.45, da affrontare senza errori. Qual’è il punto debole della squadra sul quale il ct nerazzurro deve apportare modifiche? In campo si corre e molto, ma non benissimo. Al momento la squadra nella classifica dei chilometri percorsi in Serie A si trova in seconda posizione, una media di circa 110.947.

Inter, Inzaghi: dichiarazioni Arturo Di Napoli

Inter, Simone Inzaghi ha le idee chiare sul punto in cui deve svolgere un buon lavoro: aumentare la qualità di lavoro in campo, in particolare in corsa. Scopriamo le dichiarazioni di Arturo Di Napoli, il quale si è espresso sulla situazione nerazzurra ai microfoni di TMW Radio: “L’Inter ci ha abituato a un gioco devastante, con una grande supremazia territoriale. Le partite ravvicinate stanno incidendo. La pressione poi c’è, sono un po’ appannati ma credo che comunque Simone Inzaghi stia facendo un grande lavoro”

Di Napoli, ex calciatore di calcio italiano, prosegue: “Non dobbiamo dimenticare da dove è partita l’Inter. E’ normale che ogni squadra abbia un calo fisico, è chiaro che questo debba durare il meno possibile. Ci sono passate tutte, ma ha le carte in regola per lottare fino in fondo per lo Scudetto“.

Contro la Salernitana vinti i due match casalinghi

I nerazzurri nei match svolti in casa in campionato contro la Salernitana, portano a casa un punteggio pari a 2-1. Ricordiamo il più recente svolto il 29 novembre del 1998 con Diego Simeone e Javier Zanetti che riuscirono a ribaltare il vantaggio iniziale di Di Michele.I nerazzurri rimangono imbattuti negli ultimi 21 match in sfida con squadre neopromosse di Serie A.