Al via le semifinali di Coppa Italia con Milan-Inter, ecco le probabili formazioni del derby della Madonnina che vale un posto in finale.

Milan e Inter sono le protagoniste assolute degli ultimi due anni di calcio in Italia e oltre a fronteggiarsi in campionato (con il Napoli terzo incomodo), si scontreranno in un derby che vale l’ultimo atto della Coppa Italia 2021/2022. I precedenti dicono che il Milan ha vinto 10 delle 25 sfide tra le due squadre in coppa nazionale, mentre i nerazzurri dell’Inter contano 8 vittorie e 7 sono i pareggi.

Le due squadre si sono affrontate nella manifestazione anche lo scorso anno nei quarti di finali in gara secca. L‘Inter riuscì a vincere con una fantastica punizione di Eriksen nei supplementari e si guadagnò la sfida con la Juventus in semifinale.

Coppa Italia Milan Inter, le probabili formazioni

Mister Pioli dovrebbe schierare Krunic come trequartista centrale dietro al riferimento offensivo Giroud. Bennacer in coppia con Kessie davanti alla difesa che vede Tomori fare coppia con capitan Romagnoli. Simone Inzaghi pare intenzionato a schierare la formazione tipo con Dumfries in vantaggio su Darmian e Martinez preferito a Sanchez.

MILAN (4231): Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli (CAP), Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. ALL. Pioli

INTER (352): Handanovic (CAP), Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. ALL. Inzaghi