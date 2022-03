Milan, conferenza Pioli: “Vincerà chi difenderà meglio, il derby di coppa ci ha dato energie”

Milan, conferenza stampa per Stefano Pioli, alla vigilia del match di Serie A contro il Napoli alle ore 20.45. Ci sono delle novità in casa rossoneri, il tecnico annuncia il ritorno di Ibrahimovic tra i convocati: “Sta meglio, probabilmente ci sarà“. La richiesta del ct è molto diretta, richiede forza e determinazione: “Vincerà chi difenderà meglio, il derby di coppa ci ha dato energie. Ma non dobbiamo accontentarci come contro Salernitana e Udinese“.

Milan, conferenza Pioli: big match al Maradona

L’atmosfera che si vivrà allo stadio Maradona.

“Dentro ad una partita c’è tutto, anche l’ambiente. Sarà bellissimo lo spettacolo così come la cornice, qualcosa di stimolante per noi e per il Napoli“.

Come sta Ibrahimovic? E Rebic?

“Ibra sta meglio, si è allenato in gruppo sia venerdì che sabato e probabilmente sarà convocato. Ante sta tornando nella condizione migliore“.

A che punto della crescita è il Milan?

“Due settimane fa avrei detto che era anche oltre le previsione, a luglio avrei sperato di essere dove siamo ora. Dobbiamo essere soddisfatti di ciò che stiamo facendo ma ora mancano 11 partite da affrontare con lucidità e convinzione. Dobbiamo stare nelle posizioni alte della classifica per lottare fino alla fine per le formazioni di vertice. Il Napoli è in grande condizione, servirà grande forza“.

Il derby di Coppa Italia, dispendioso fisicamente e mentalmente, potrebbe influire?

“Niente. Siamo pronti. Sono convinto che il match con l’Inter ci abbia dato energia piuttosto che togliercela. Ho già deciso la formazione“.

Un pareggio sarebbe positivo?

“Se entriamo in campo con il pensiero di accontentarci rischi di ottenere più che altro un risultato negativo. Voglio attenzione e qualità, bisogna dare il massimo. Lavoreremo per fare risultato“.

Milan, conferenza Pioli: non ha mai battuto Spalletti sinora

“Prima o poi arriverà una vittoria, speriamo arrivi presto… Il Napoli ha la migliore difesa del campionato, sa palleggiare e trovare la profondità. Credo vincerà chi difenderà meglio. Dovremo essere capaci di leggere tutte le situazioni: uscire dalla pressione quando sarà forte o giocare nella loro metà campo quando ci aspetteranno“.

Considerando una teorica classifica avulsa delle prime sette squadre, il Milan sarebbe primo.

“Questo è un segnale della nostra competitività e della nostra forza, deve darci fiducia per la sfida di domani. Dobbiamo avere continuità di gioco per 95 minuti, abbassarsi dopo l’1-0 come contro l’Udinese è un errore“.

Sulle somiglianze tra Leao e Osimhen.

“Sono due giocatori importanti ed entrambi determinanti per le due squadre anche se hanno caratteristiche diverse. Osimhen è più centrale, Leao parte da fuori area. Ma entrambi sono imprevedibili“.

Sui pochi cross del Milan

“Non siamo votati ad andare sul fondo per crossare visto costruiamo con la volontà di riempire le posizioni tra le linee ma quando ci arrivi poi bisogna avere più qualità sui cross“.

Le piace Fabian Ruiz?

“Mi piacciono tantissimo i miei giocatori“.

Sulle prestazioni di Bennacer.

“La delusione in Coppa d’Africa è stata forte ma ha un grande carattere, sta giocando ad alti livelli con continuità ed è quello che mi aspetto da lui“.