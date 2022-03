Probabili formazioni Serie A 30^ giornata: spicca il derby Roma-Lazio

Probabili formazioni Serie A 30^ giornata. Nel weekend in Serie A si disputerà la 30^ giornata con 2 anticipi in programma venerdì 18 marzo: alle 18.45 Sassuolo-Spezia e alle 20.45 Genoa-Torino. In questo turno di campionato il match più interessante della giornata è il derby della Capitale, Roma-Lazio, match in programma domenica 20 marzo alle ore 18 allo stadio “Olimpico” di Roma. Il programma verrà completato con il posticipo domenicale, Bologna-Atalanta.

Probabili formazioni Serie A 30^ giornata: ecco gli schieramenti dei match del venerdì

Probabili formazioni Sassuolo-Spezia (venerdì 18 marzo, ore 18.45)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Defrel, Traoré; Scamacca.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Agudelo, Gyasi.

Probabili formazioni Genoa-Torino (venerdì 18 marzo, ore 20.45)

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Badelj, Sturaro; Melegoni, Amiri, Portanova; Yeboah.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Serie A 30^ giornata, le probabili formazioni degli anticipi del sabato

Probabili formazioni Napoli-Udinese (sabato 19 marzo, ore 15)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Probabili formazioni Inter-Fiorentina (sabato 19 marzo, ore 18)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vecino, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikone, Piatek, Gonzalez.

Probabili formazioni Cagliari-Milan (sabato 19 marzo, ore 20.45)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Ibrahimovic.

Probabili formazioni Serie A 30^ giornata: ecco gli schieramenti dei match della domenica

Probabili formazioni Venezia-Sampdoria (domenica 20 marzo, ore 12.30)

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Murru; Candreva, Sensi, Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella.

Probabili formazioni Empoli-Verona (domenica 20 marzo, ore 15)

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Di Francesco; Pinamonti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Coppola; Sutalo, Hongla, Tameze, Cancellieri; Barak, Caprari; Simeone.

Probabili formazioni Juventus-Salernitana (domenica 20 marzo, ore 15)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arhtur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Gyomber, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, M. Coulibaly; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric.

Probabili formazioni Roma-Lazio (domenica 20 marzo, ore 18)

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Probabili formazioni Bologna-Atalanta (domenica 20 marzo, ore 20.45)

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.