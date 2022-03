Roma-Lazio: Zeman punge Mourinho che risponde così

Alla vigilia del derby Roma-Lazio, José Mourinho risponde per le rime a un giornalista che aveva riportato una dichiarazione di Zeman. Andiamo con ordine. Zeman nell’intervista al Corriere dello Sport dichiara che la Lazio è favorita nel derby e che Mourinho fino adesso ha deluso. Una dichiarazione che il mister portoghese ovviamente non ha lasciato cadere nel vuoto. Il derby, quello mediatico è già iniziato, e qui Mourinho è un fenomeno

Mourinho risponde a Zeman

Mourinho alla domanda rivolta da un giornalista riguardo le dichiarazioni di Zeman risponde: “Un allenatore con 25 titoli come me non va a rispondere ad un allenatore con 2 Serie B”. Questa la risposta con tanto di ghigno da parte dell’attuale allenatore della Roma. Il derby è sempre una partita delicata, e anche queste dichiarazioni lo dimostrano. Vedremo se sul campo sarà spettacolo.