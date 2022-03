Torino: colpo di scena in attacco, ecco la novità

Colpo di scena in attacco per quanto riguarda il Torino. Potrebbe restare il capitano Andrea Belotti. Sembrava essere ai titoli di coda la storia tra l’attaccante e i granata, e invece la situazione si sta ribaltando. Le ambizioni del presidente Urbano Cairo e la posizione di classifica finale del Torino potrebbero fare la differenza nel rinnovo o meno di Belotti.

Belotti-Torino la storia d’amore continua?

Potrebbe continuare la storia d’amore tra Andrea Belotti e il Torino. Proprio quando sembrava tutto finito il bomber potrebbe rinnovare. Anche Ivan Juric sta cercando di convincerlo e spera che il bomber rinnovi prima del 30 giugno prossimo. I granata non stanno andando benissimo in questa parte di stagione e le offerte su Belotti non mancano. Ragion per cui Cairo e Juric stanno cercando di pressare il giocatore per il rinnovo.