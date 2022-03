Vieri alla Bobo tv: “Anche la Juve partecipa alla corsa scudetto e il Napoli…”

Christian Vieri alla Bobo Tv, la sua trasmissione, in onda sul canale Twitch, dice la sua sulla corsa scudetto che si fa sempre più avvincente. Vieri parte dalla Juventus, attualmente quarta in classifica, ma senza pressioni di nessun tipo, visto il quarto posto quasi assicurato e i primi due posti molto vicini. Secondo l’ex bomber la squadra bianconera, giocando con la testa sgombra potrebbe vincere tutte e 9 le partite rimanenti, rientrando così clamorosamente in corsa verso la lotta per lo scudetto. Ma fa una riflessione importante anche sul Napoli.

Il Napoli potrebbe sorprendere tutti secondo Vieri

Appurato che la Juventus potrebbe vincere tutte le ultime partite, Vieri prende in considerazione anche il Napoli, che precede proprio i bianconeri in classifica e ragion per cui, potrebbe spuntarla in un finale convulso. Senza il doppio impegno europeo, la squadra di Spalletti potrebbe effettuare un finale alla grande e mettere la freccia del sorpasso, Juventus permettendo. E le milanesi? Vieri ovviamente le prende in assoluta considerazione, ma la tensione di ogni partita che vale punti importanti e decisivi, alla fine potrebbe sentirsi nella testa e nelle gambe dei giocatori. Vedremo se Bobo Vieri avrà ragione o se le milanesi lo smentiranno? Si preannuncia una corsa a quattro molto interessante.