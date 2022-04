Formazione Milan-Bologna: scopriamo i cambi strategici

Formazione Milan-Bologna oramai a poche ore dall’inizio del match di questa sera alle ore 20.45: a San Siro la capolista ospiterà il Bologna. Scopriamo nel dettaglio le scelte dei ct, Stefano Pioli con molta probabilità ricorrerà a un solo cambio dei titolari, schierando al posto di Kessiè, Tonali. Il Bologna stringe i denti e opta per Soriano che resiste al fastidio al piede.

Siamo giunti all’atto conclusivo di questa 31′ giornata di Serie A. La sfida trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming e NOW, verrà arbitrato da Livio Marinelli.

Formazione della capolista

I rossoneri giungono alla 31′ giornata con 3 vittorie consecutive in campionato e come già annunciato, per questo match Pioli opterà per un solo cambio. Al posto di Franck Kessiè, posizionerà per Tonali. Conferma la linea difensiva con Calabria, Kululu, Tomori e Theo Hernandez. Sulla trequarti troviamo Messias, Brahim Diaz e Leao. Sezione offensiva si conferma Giroud.

Milan(4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All, Pioli.

Formazione del Bologna

Formazione Milan-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha le idee ben chiare, sulla corsia di destra verrà schierato Hickey, che lascia il posto a Dijks. Questi sono gli unici cambiamenti strategici che saranno messi in atto, il resto dei giocatori verranno schierati nella medesima posizione come contro l’Atalanta. Linea difensiva si confermano Soumaro, Medel e Theate. In centrocampo partiranno Schouten, Svanberg. Parte offensiva c’è Arnautovic con supporto da Soriano e Orsolini.

Bologna (3-4-2-1) probabile formazione: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic. All, Mihajlovic.