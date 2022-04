La Juventus riparte dal centrocampo. Ecco il nome, un big della Serie A

La Juventus, dopo aver sistemato l’attacco, sta per mettere a segno un colpo strabiliante a centrocampo. Sembra sempre più vicino l’accordo con Milinkovic-Savic. La Lazio ha deciso di sacrificare un big e finalmente fa una valutazione accettabile del giocatore. Serviranno 65-70 milioni per portare a Torino il serbo. La Juventus, dopo averlo corteggiato a lungo negli ultimi anni, stavolta sembra essere davvero vicino. Allegri lo stima tantissimo e lo reputa fondamentale per il centrocampo del prossimo e dei prossimi anni.

Ecco chi è il centrocampista top player che vuole la Juventus

Dal sogno Pogba, praticamente impossibile per una serie di motivi, all’occasione reale chiamata Milinkovic-Savic. La Juventus vuole cambiare faccia al centrocampo e un giocatore come lui sarebbe l’ideale. Inserito alla perfezione nel panorama calcistico italiano, leader naturale e carismatico, farebbe ben poca fatica ad inserirsi nei meccanismi bianconeri. Anche l’ingaggio è in linea con il club, infatti il serbo percepisce ora 3,2 milioni di euro a stagione, rimanendo abbondantemente dentro i canoni. Tutto raggiungibile, mancherebbe solo l’accordo con la Lazio e con il suo presidente Lotito, cosa non da poco. Sappiamo tutti che non sarà una trattativa facile e veloce quest’ultima. Vedremo anche se basteranno i 65-70 milioni richiesti inizialmente proprio da Lotito o se tale richiesta verrà smussata o aumentata. La Juventus è tornata fortissima sul giocatore, la Lazio non sembra opporre la solita resistenza su di lui. I tifosi bianconeri sognano di poter vedere l’accoppiata serba Milinkovic-Savic Vlahovic.