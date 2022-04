Salernitana-Torino le ultime news: torna Ribery per i campani, fuori Milinkovic Savic nel Toro

Le speranze salvezza della Salernitana passano dai tre punti di domani sera contro il Torino. Anche il Torino vorrebbe ritrovare la vittoria che manca da ben 6 turni. Partita che all’apparenza promette spettacolo, in virtù del fatto che il segno X non servirebbe a nessuna delle due squadre, men che meno ai campani che devono assolutamente inanellare una serie di vittorie consecutive per poter sperare in una salvezza sempre più in salita. Le due squadre sono allenate da mister di polso come Davide Nicola per la Salernitana e Ivan Juric per il Torino, dotati di grande grinta e carisma, nonchè ottimi allenatori, che venderanno cara la pelle fino a fine campionato, per qualsiasi obiettivo lotteranno.

Le ultime di formazione di Salernitana-Torino

Ivan Juric in conferenza stampa dice di voler continuare con Berisha tra i pali, scelto a posto di Milinkovic-Savic che ritorna a disposizione dopo l’infortunio, ma si accomoderà in panchina per scelta tecnica. Il mister non le manda a dire nemmeno a capitan Belotti, definito inconcludente nelle partite in trasferta; chissà che non sia un modo per caricarlo quello usato da Juric. Brekalo torna a disposizione. La Salernitana di Nicola torna a schierare Ribery nel trio offensivo, completato da Djuric e Bonazzoli, con alle loro spalle Verdi. Formazione giustamente super-offensiva, alla ricerca della vittoria della speranza.