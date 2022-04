Serie A, dove vedere Verona-Genoa: streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Verona-Genoa è uno dei due posticipi della 31 giornata di Serie A, scopriamo dove vedere il match del Bentegodi in programma lunedi 4 Aprile.

Il Verona di Tudor vuol tornare a vincere mentre i rossoblu’ genoani cercano di prolungare la serie positiva di 8 gare. I ragazzi di Blessin adesso sono a -3 dalla salvezza.

Il match sarà trasmesso sia in diretta TV che in streaming, vediamo se su Sky oppure DAZN.

Dove vedere Verona-Genoa: il grifone si gioca tutto

La partita si giocherà venerdì alle 18.30 e sarà trasmessa da DAZN. L’app è disponibile per pc, smart tv, smartphone e tablet.

Tudor recupera Lazovic e punta su Caprari. Il Genoa si affida a Destro in avanti e su una buona fase difensiva. Si prospetta un match molto interessante tra due squadre che in questa stagione hanno offerto molti spunti tecnici e anche per gli amanti del Fantacalcio.

Il Verona è una delle squadre più spettacolari e a tratti ha giocato il miglior calcio di tutta la Serie A. Il Genoa, partito malissimo, sembra essere adesso sulla strada giusta. La cura Blessin funziona e se l’attacco torna a segnare il miraggio della salvezza può divenire un obiettivo concreto.