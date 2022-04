Stop per Napoli e Milan: Inter torna a colpire ancora

Serie A, lo scudetto torna a far bollire i cuori delle prime tre in classifica. Al momento l’Inter giunge a due punti dalla capolista ma con un match in meno. In questo momento tutto è possibile, se da questo momento i nerazzurri porteranno a casa tutte e 7 le partite mancanti, diverranno irraggiungibili. Cosa è accaduto alle carte in tavola di Simone Inzaghi? Gli ultimi due match hanno decisamente cambiato il percorso dell’Inter, in meglio!

Serie A, scudetto: i dati delle tre in gara

Serie A, scudetto. Tutto cambia in questi ultimi due match, l’Inter di Inzaghi vince contro la Juventus e il Verona recuperando 4 punti al Milan e 3 al Napoli. Il Milan di Pioli accumula solamente 2 punti contro il Bologna e Torino, il Napoli 3 punti contro Atalanta e ko con la Fiorentina. La classifica attuale riporta dunque: il Milan a 68 punti, Inter e Napoli a 66 ma con i nerazzurri ancora da dover disputare un match.

Quanto manca alla fine del campionato?

Siamo giunti agli sgoccioli del campionato di Serie A 2021-2022, solamente 6 match per Milan e Napoli, 7 invece per l’Inter. Difficile dare conclusioni in questo momento, sul possibile vincitore. Numerose le domande di cui si è tanto discusso: quale è il più complesso? Il più agevole? I pronostici si ribaltano continuamente.

Serie A, scudetto: il calendario di Milan, Napoli e Inter

Calendario Milan

33° turno – Milan-Genoa

34° turno – Lazio-Milan

35° turno – Milan-Fiorentina

36° turno – Verona-Milan

37° turno – Milan-Atalanta

38° turno – Sassuolo-Milan

Calendario Napoli

33° turno – Napoli-Roma

34° turno – Empoli-Napoli

35° turno – Napoli-Sassuolo

36° turno – Torino-Napoli

37° turno – Napoli-Genoa

38° turno – Spezia-Napoli

Calendario Inter

33° turno – Spezia-Inter

34° turno – Inter-Roma

*20° turno – Bologna-Inter (recupero)

35° turno – Udinese-Inter

36° turno – Inter-Empoli

37° turno – Cagliari-Inter

38° turno – Inter-Sampdoria