Dove vedere festa Scudetto Milan in tv e streaming, oggi 22 maggio 2022. Milan e Inter si giocano lo Scudetto all’ultima giornata di campionato: ecco dove si svolgerà la festa Scudetto e come vederla in tv e streaming.

L’Italia si ferma. A distanza di cinque anni dall’ultima volta, lo Scudetto verrà assegnato all’ultima giornata di uno dei campionati di Serie A più incerti degli ultimi vent’anni. Alla squadra di Stefano Pioli, dunque, basterà un pareggio in casa del Sassuolo per laurearsi Campione d’Italia, mentre all’Inter di Inzaghi servirà battere la Sampdoria e sperare in un crollo del Diavolo in terra emiliana. A contenderselo ci saranno Milan e Inter che si presentano agli ultimi novanta minuti della stagione con i rossoneri in testa alla classifica e con due punti di vantaggio sui concittadini.

Dove vedere festa Scudetto Milan in tv e streaming su Sky e Dazn

La festa Scudetto, sia che si terrà a Reggio Emilia o a Milano, verrà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà necessario – previo abbonamento – scaricare l’applicazione su ogni smart tv. L’app è fruibile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Chi non possiede smart tv, potrà ricorrere all’utilizzo di dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION BOX e Google Chromecast.