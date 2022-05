Atalanta: addio per la bandiera degli orobici?

Dopo 4 mesi, c’è una sorpresa nei convocati di Gasperini: il numero 72. La convocazione potrebbe essere anche l’ultima gara con la maglia dell’Atalanta: per Ilicic addio anticipato? Sembra proprio di sì, col fantasista sloveno pronto a salutare i suoi tifosi al Gewiss Stadium.

Ilicic addio amaro

Il periodo di lockdown e di pandemia hanno influito fortemente sulle prestazioni – e la psiche – del fantastista. Dopo aver concluso la stagione 2020 con 21 reti, il calciatore è piombato in un periodo di crisi molto forte. La sua ultima presenza con l’Atalanta è stata nella partita molto discussa contro l’Udinese, da quel giorno nemmeno un minuto in campo. Ecco che questa contro l’Empoli potrebbe essere la sua ultima partita e il saluto alla tifoseria che ha adorato le sue giocate.

Esce Ilicic.. Ecco chi lo potrebbe sostituire

Per Ilicic addio? A sostituirlo potrebbe essere Bernardeschi. Il calciatore della Juventus è in scadenza e i bianconeri hanno annunciato di non voler rinnovare il contratto. Sul calciatore di Carrara la concorrenza è forte con Milan, Inter, Napoli e Roma pronte ad accaparrarselo. La sua duttilità e dedizione alla squadra sarebbe ideale all’idea di calcio di Gasperini. Più lontano, invece, Antony dell’Ajax: per il brasiliano servono almeno 35 milioni di euro.